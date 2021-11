Buoni spesa, oltre 2000 le domande pervenute: 1117 quelle ammesse

Si è conclusa la fase istruttoria effettuata dalla società incaricata dall'Ente e relativa all'esame delle domande per i Buoni Spesa.Le domande, pervenute mediante procedura telematica a sportello, sono 2.132, di cui ammesse e finanziabili 1117. Quelle ammesse e non finanziabili sono 812, le escluse 203. L'importo totale erogato ammonta a 439.450 euro.Nei prossimi giorni saranno attivate, a valle dell'istruttoria, le verifiche a campione su una platea di almeno il 20% dei partecipanti alla procedura per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 del disciplinare e dell'articolo 71 del DPR 445/2000.Il beneficio sarà accreditato su tessera sanitaria giovedì 18 novembre."L'alto numero delle domande pervenute – sottolinea l'assessore ai servizi sociali, Eugenio Benedetto Martello – conferma un disagio economico che, per riservatezza e la dignità dei singoli, non sempre emerge. Dobbiamo essere consapevoli, senza falsa retorica, che gli interventi di pura natura assistenzialista hanno il fiato corto considerato che non avremo per sempre una disponibilità finanziaria di questa entità. L' impegno di tutti (istituzioni e società civile) deve essere quello di creare sistemi di supporto che superino il concetto di mero aiuto in danaro. Ci vorrà del tempo, ma non iniziare sarebbe un errore maggiore del temporeggiare".