Famiglie in crisi, urgente adottare misure di solidarietà alimentare: la proposta di Italia in Comune

Tra rincari di bollette di luce e gas ma anche nella spesa quotidiana, dove lo scontrino diventa sempre più salato e il carrello sempre più leggero, viene articolata una proposta dal gruppo consiliare di Italia in Comune per andare incontro al fabbisogno delle famiglie che versano in stato di necessità sempre più gravi e propone all'amministrazione comunale l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentareNella proposta sono indicati i requisiti precisi che sarebbero necessari per poter ottenere gli interventi . Innanzitutto , ovviamente, la residenza nel Comune di Trani, e poi il reddito mensile medio dell'anno in corso inferiore ai canoni indicati.Ovviamente la domanda potrebbe essere rivolta da un solo componente del nucleo familiare tra il 14 e il 30 novembre e l'erogazione del contributo viene calcolato in proporzione al numero dei componenti della famiglia.Tali requisiti poi sarebbero esaminati con un istruttoria a seguito della quale verrebbe composta una lista di beneficiari disposta in ordine di arrivo delle domande.Avverso l'esclusione - si legge nella proposta - si potrà proporre ricorso.Di seguito nel documento redatto dal gruppo " Italia in comune" che pubblichiamo integralmente sono indicati tutti i dettagli in merito.1. Definizione dell'interventoCovid 19 e crisi energetica stanno inficiando la serenità economica di tante famiglie.Italia in Comune propone all'amministrazione comunale l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare. In particolare si chiede la riproposizione dei buoni spesa di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 il quale rimanda all'Ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali convenzionati del territorio di Trani di cui all'elenco pubblicato sul sito del Comune.2. Beneficiaria) Tutte le persone residenti nel Comune di Trani;b) Nuclei familiari con un reddito familiare complessivo mensile medio nell'anno in corso (reddito netto derivante da qualsiasi attività lavorativa, anche saltuaria o occasionale, pensioni italiane e/o estere, NASPI, misure di sostegno pubblico quali Red, RdC o altro, e da qualsiasi altra entrata esente ai fini Irpef), pari o inferiore a quelli indicati nella tabella A:TABELLA AValori soglia riferiti a redditi e/o introiti di qualsiasi naturaComposizione nucleo Famigliarenucleo familiare composto da 1 persona € 500,00nucleo familiare composto da 2 persone € 800,00nucleo familiare composto da 3 persone € 900,00nucleo familiare composto da 4 persone € 1.000,00nucleo familiare composto da 5 persone € 1.200,00nucleo familiare composto da 6 o più persone € 1.300,00c) Nuclei familiari con risorse economiche (depositi bancari e/o postali, ecc.) alla data del 31/03/2022 da cui attingere per le primarie necessità pari o inferiori a quelle indicate nella seguente tabella:TABELLA BValori soglia riferiti a risorse patrimoniali (depositi bancari e/o postali, ecc.)Composizione nucleo famigliare SoglieNuclei composti da 1 persona € 3.500,00Nuclei composti da 2 persone € 4.500,00Nuclei composti da 3 persone € 5.500,00Nuclei composti da 4 persone € 6.500,00Nuclei composti da 5 persone € 7.500,00Nuclei composti da 6 o più persone € 8.500,00d) Nuclei familiari il cui reddito Isee sia inferiore a € 10.632,943. Quantificazione del contributoIl valore del contributo varia a seconda della composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO1 componente 200,002 componenti 300,003 componenti 400,004 componenti 500,005 o più componenti 600,004. Modalità di presentazione della domandaLa domanda deve essere presentata tra il 14 NOVEMBRE 2022 e il 30 NOVEMBRE 2022 attraverso la compilazione del form on-line pubblicato sul sito web del Comune di Trani.Si precisa che è indispensabile indicare sul modulo di domanda un indirizzo mail valido. Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal presente bando.La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo familiare, pena esclusione dal beneficio di tutte le domande presentate da tutti i componenti dello stesso nucleo.Tutti i requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.5. Valutazione delle domandeLe domande verranno sottoposte a istruttoria. Le domande che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando verranno ammesse al contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.All'esito dell'istruttoria verrà predisposto un elenco degli aventi diritto al contributo, redatto tenendo conto del disagio economico e delle composizioni del nucleo familiare. La data di presentazione delle domanda costituisce, pertanto, criterio prioritario nell'assegnazione del contributo.L'elenco degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicato in forma anonima sul sito web dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti.Avverso l'esclusione è possibile presentare osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Ente, esclusivamente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (anche da indirizzo mail ordinario) avente ad oggetto "OSSERVAZIONI BUONI SPESA".