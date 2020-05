Buoni spesa, per gli esercizi commerciali una nota con le istruzioni da seguire

In queste ore è stata inviata agli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa dei buoni spesa una nota contenente le istruzioni per il caricamento dei dati al fine delle procedure di rendicontazione. L'Amministrazione al fine di rendere più agevole la consegna delle rendicontazioni ha attivato un canale on line dedicato il cui link è presente nella nota inviata.Si precisa che è autorizzata la registrazione di una sola persona fisica per esercizio commerciale, nella persona del titolare, del legale rappresentante e/o di altro soggetto delegato. La procedura è molto semplice e garantisce all'esercente commerciale la tracciabilità ed il monitoraggio di ciascuna pratica inoltrata, identificata da un protocollo d'ingresso.Per qualsiasi chiarimento gli esercenti potranno contattare l'ufficio preposto il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 al seguente numero: 0883.581323. Si precisa che i buoni spesa saranno spendibili entro e non oltre il 31 maggio 2020 e la richiesta di rimborso ultima dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020. Eventuali proroghe saranno tempestivamente comunicate.