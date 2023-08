Fontana chiusa in piazza Marinai d'Italia, la denuncia di Raffaella Merra

«In questi giorni molti cittadini mi segnalano le tante defaillance di questa amministrazione dal disastroso del verde pubblico, dalla cattiva manutenzione dei parchi, dalla scarsa illuminazione e dulcis in fundo la non erogazione d'acqua ad alcune fontane pubbliche in particolare quella di piazza Marinai d'Italia per intenderci la fontana di Colonna che risulta chiusa nonostante questo caldo torrido a discapito di numerosi cittadini in particolare anziani, bambini e forestieri che affollano la spiaggia della nostra città, dando loro un'immagine negativa»: lo afferma in una nota Raffaella Merra. «Non vorrei essere malpensante anche se al malpensante il mal pensiero gli viene e cioè che la non fruibilità di tale servizio, vada a vantaggio esclusivamente degli esercizi commerciali ivi presenti nella suddetta piazza o dello stesso H24 presente sulla piazza difronte (chissà perché)penalizzando come se sempre le fasce più deboli.Premesso che non sono una giurista mi domando se la non erogazione di tale servizio si potrebbe configurare nel reato di interruzione di un pubblico servizio a salvaguardia della salute pubblica attesa la campagna del Ministero della Salute considerata la stagione estiva più calda dopo 40 anni non ottemperando alle regole impartite dal suddetto Ministero. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede a questa Amministrazione e all'AQP un'immediato intervento ognuno di propria competenza al fine di dare risposta concreta ai numerosi utenti».