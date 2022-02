Forte vento, allerta meteo della Protezione Civile su tutta la Puglia

L'avviso è valido per la giornata di lunedì

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla sulla città di Trani e tutta la Puglia per vento forte, attraverso il bollettino ufficiale numero 37.Il provvedimento di potenziale criticità sarà in vigore per tutta la giornata di lunedì 7 febbraio.Sono previsti venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, inizialmente occidentali, specie su aree interne e crinali appenninici. Nel pomeriggio possibili venti forti o di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.