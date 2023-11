Forti raffiche di vento, grosso ramo si stacca da un albero in piazza della Repubblica

Un grosso ramo, molto probabilmente di un albero in parte malato, è caduto rovinosamente al suolo questa mattina, in piazza della Repubblica, a causa delle forti raffiche di vento.Al momento della caduta del grosso ramo, per fortuna, non transitata nessun passante sul marciapiede.Sul posto sono immediatamente arrivati, gli agenti della Polizia locale che hanno posto l'area in sicurezza. L'invito è quindi a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e balconi.