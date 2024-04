Danni alle insegne parapedonali in piazza della Repubblica, l'Inter Club Trani prende le distanze

«L'Inter club Trani prende fermamente le distanze dai facinorosi che ieri sera hanno procurato danni alle insegne parapedonali di piazza della Repubblica, durante i festeggiamenti a seguito della conquista dello scudetto della seconda stella»: lo dichiara Luca Cavalieri, presidente dell'Inter Club Trani.«Prima della partita, come già in altre precedenti occasioni, avevamo raccomandato a soci e tifosi tutti di contenere gli eventuali festeggiamenti nei limiti della tutela dell'incolumità e della cosa pubblica.Se taluni, in questa occasione, hanno ecceduto procurando danni non incarna i valori della nostra squadra e men che meno del nostro club, da costoro ci dissociamo con forza.Ringraziamo, al contrario, tutti coloro - la stragrande maggioranza degli interisti tranesi - che hanno celebrato questo momento storico sia nella nostra sede, sia per la città, nella maniera più corretta possibile facendo sì che la notte del 22 aprile sia stata di totale festa, senza che si siano registrati incidenti di alcun tipo».