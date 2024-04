Festeggiamenti in piazza della Repubblica, danneggiate insegne parapedonali: toccherà rifarle

I festeggiamenti avvenuti la scorsa notte in piazza della Repubblica hanno provocato alcuni danni all'arredo urbano cittadino: si registrano infatti danneggiamenti alle insegne parapedonali da poco installate in piazza dall'azienda Finpuglia su commissione del Comune. Da Palazzo di Città fanno sapere che ci sono danni che ammontano dai 2mila ai 2500 euro e che ora toccherà rifarli.Una notizia che sicuramente va a stonare col clima di festa e aggregazione che si era venuto a creare con la vittoria dei neroazzurri e che di certo non fa onore a quella parte di tifoseria (la maggior parte in realtà) che invece ha festeggiato mantenendo un atteggiamento rispettoso nei confronti degli altri e dell'arredo urbano.