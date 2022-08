«Salviamo piazza della Repubblica da questa gestione del verde»

»Coincidenze. Mentre scriviamo questo comunicato, il cielo in lontananza è scuro e minaccioso di pioggia, si sentono pure i tuoni. Vuoi vedere che oggi è il giorno fortunato per il verde di Trani e viene a piovere davvero?Ma torniamo ad un paio di giorni fa. Era mercoledì quando un'amica posta sui social un paio di foto dall'alto di Piazza della Repubblica. Lo staff di ARTICOLO97, indignato e preoccupato, pubblica le foto sul gruppo Trani Segnalazioni e immediatamente arrivano i commenti di sdegno di tantissimi tranesi, subito si leva un grido di aiuto collettivo "salviamo Piazza della Repubblica".Perché quelle foto fanno tanta rabbia? Perché immortalano la recente agonia dei lecci secolari, da mesi privi di acqua (il 70% del loro nutrimento), lasciati a morire di sete nonostante il lunghissimo periodo di siccità, senza che nessuno si ricordi mai di eseguire un'irrigazione straordinaria! Lecci privi da mesi di cure e di trattamenti, di potature intelligenti, magari da eseguire in primavera come tanti agronomi suggeriscono. Ma così è!Noi di ARTICOLO97 siamo andati giovedì con un annaffiatoio a dare da bere ad un albero, sperando che qualcuno copiasse questa idea geniale di dare acqua alle piante, una pratica che pare sconosciuta qui in città, visti i parchi con prato inglese (oramai morto) con impianti di irrigazione mancanti o non funzionanti, visti i giovani alberi da 50€ piantati e lasciati seccare per utilizzi vari tipo appendi-bici.Quali sono le coincidenze allora? Una è la pioggia che forse arriverà. Forse, magari abbondante, sperando che riesca a penetrare fino alle radici da un cerchio di 70 cm. Ma la più bella coincidenza è vedere gli operatori trattare, venerdì, "giust giust" venerdì, con tanto di post del sindaco e video pubblicitario, i poveri alberi dimenticati. Coincidenze? O goffa azione da tappabuchi, nel perfetto stile dimostrato in 7 anni di amministrazione del verde tranese?Un'ultima domanda: chi paga i danni causati dalla cattiva gestione del verde? Se un giorno foste voi amministratori a rispondere dei danni, crediamo che non sarà solo per una semplice coincidenza!