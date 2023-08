Proseguono i trattamenti endoterapici sui lecci di Piazza della Repubblica

Con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale di Trani, prosegue la collaborazione tra AMIU S.p.A. ed il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle aziende De Grecis, di Bari e Samsic Italia che si occupa della manutenzione del verde. In questi giorni è in corso il nuovo trattamento endoterapico sui lecci di Piazza della Repubblica come perfezionamento del ciclo di risanamento avviato nel mese di agosto del 2022. Nel corso del trattamento endoterapico, oltre al principio attivo, è aggiunta sostanzia nutritizia che funge da rinvigorente al fine di rinforzare lo stato vegetazionale della pianta che ha prodotto fogliame nuovo. Il formulato bicomponente, principio attivo vettorizzante più fitonutriente, è coperto da brevetto. I lecci di Piazza della Repubblica saranno, nei prossimi mesi, oggetto di nuove pratiche endoterapiche così da raggiungere il pieno rinfoltimento delle chiome e consentire, il prossimo anno, la sagomatura che permetterà alla Piazza di tornare agli antichi splendori, continuando a rappresentare uno dei simboli della città di Trani.

"Sono soddisfatto - dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - dei risultati raggiunti per i lecci di Piazza della Repubblica. Sono certo che la collaborazione tra soggetti che hanno in affidamento la gestione spazi e servizi pubblici sia il miglior metodo da perseguire come dimostrato proprio dall'esempio di Piazza della Repubblica".