Quelle "paludi" in piazza della Repubblica

Obiettivo su un altro punto che rappresenta un riferimento per la città, la sua piazza principale, Piazza della Repubblica. Centro di Trani per antonomasia, dal nome solenne, la piazza non gode della sua forma migliore, questo in chiave di pulizia del suolo, delle aiuole e di manutenzione delle due fontane che caratterizzano parte del nostro centro città.Infatti la piazza appare amaramente trasandata, stile "clochard" (che infatti ne fecero il loro quartier generale), in balia di cartacce, di piccioni e dei bisogni degli stessi…Le aiuole, che vengono forse troppo spesso scambiate per aree bisogni per cani, sono lasciate molto a "loro stesse", favorendo l'accumulo di sporcizia e di conseguenza l'accumulo o anche lo "sviluppo" di comunità di insetti, (basta dare un occhio alla situazione blatte).Per quanto riguarda le due fontane, si possono descrivere dicendo che zampillano acqua verde smeraldo. Peccato che quel verde non sia sinonimo di pulizia, e forse, più che "smeraldo" il verde ricorda il colore delle alghe al sole. Le acque delle due fontane sono popolate da cartacce e rifiuti vari, la combinazione del vario pattume, con l'auto del forte caldo di questo periodo, rilascia nell'aria circostante anche un pessimo odore di immondizia. Oltre ovviamente al colpo d'occhio, in negativo, delle due fontane, abbandonate, a quanto pare da tempo, ad una situazione di sporcizia stagnante.Unica nota positiva? Il fatto che non si rischia di finire come Roma: nelle fontane tranesi nessuno rischierebbe di farsi il bagno…