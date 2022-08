Iniziato oggi il trattamento endoterapico sui lecci di piazza della Repubblica

E' iniziato questa mattina il trattamento endoterapico (metodo Fertyngec) sui lecci storici di piazza della Repubblica che stavano presentando generalizzati seccumi da esito di attacco del Chermococco Kermesis vermilio (cocciniglia). Ad effettuare il trattamento, Giovanni Battista Guerra, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Bari ed all'albo dei periti del tribunale di Trani, nonché architetto del paesaggio dell'IFLA AIAPP (Associazione italiana architettura del paesaggio) con specifica formazione professionale come fitopatologo e già tecnico incaricato per il servizio di aggiornamento, rilievo, censimento ed elaborazione del progetto definitivo di manutenzione del verde pubblico.E' questo il miglior periodo per effettuare il trattamento endoterapico in quanto coincidente con la fase di ciclo biologico di massima vulnerabilità del Chermococco, allorquando vi è la dispersione delle giovani neanidi sui rami. Si tratta di un'azione innovativa ed a basso impatto ambientale cui seguirà (da settembre in poi) la rimonda del secco (eliminazione della vegetazione secca) coincidente col sopraggiungere del periodo caratterizzato da piovosità e temperature meno calde.