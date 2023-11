Giardini urbani, tutto pronto per la terza edizione

La Città di Trani ospita la terza edizione di Giardini Urbani, evento pensato e realizzato dall'associazione culturale Forme, sostenuto dalla Città di Trani nell'ambito delle iniziative del piano triennale della cultura e con il patrocinio dell'Amiu SpA.La manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per l'occasione piazza della Repubblica sarà nuovamente trasformata in un vero e proprio giardino urbano grazie alla collaborazione di aziende florovivaistiche ed esperti del settore.La terza edizione è in programma nel week end del 18 e 19 novembre, con inaugurazione venerdì 17 alle ore 20 in piazza della Repubblica. Nel corso delle giornate saranno offerti diversi spunti su tematiche che toccano da vicino i temi della sostenibilità ambientale e urbana (tecnologia e conservazione ambientale, innovazioni nella raccolta e gestione dei rifiuti, educazione ambientale nell'era digitale, sfide tecniche ed etiche, il ruolo delle autorità locali e della comunità). Moderatore dei talk di giardini urbani / Forme sostenibili 2023 è il giornalista della Rai, Attilio Romita. Altra novità: la manifestazione si pregia di essere nel sistema integrato territoriale di Trani Autism Friendly creato per promuovere l'inserimento sociale e l'autonomia degli autistici al quale l'associazione ha aderito.Oltre ai dibattiti, l'associazione organizzatrice vuole stupire con le straordinarie esposizioni vivaistiche (tema di quest'anno: "Le aiuole"). Parteciperanno all'evento, Vivai di Terlizzi, Loprieno e The Garden, Azienda Agricola F.lli Papagni, de Grecis Cos.E.Ma. Verde.La macro tematica della "sostenibilità" verrà approfondita in tutte le sue diverse accezioni, dalla moda alla musica, dalle arti, dall'editoria alla fotografia, per coinvolgere grandi e piccoli, turisti, curiosi ed appassionati.Una particolare attenzione verrà data alla solidarietà. In piazza, presso il chiosco, si potranno acquistare le piantine di ciclamini. Il ricavato sarà devoluto a Trani soccorso per l'acquisto di ausili elettromedicali a seguito dei recenti danni subiti. Durante il fashion show, inoltre, sfileranno degli abiti da sposa delle Inner Wheel destinate alle spose: con una offerta sarà possibile sostenere i cardiologi del San Raffaele che curano gratuitamente i bambini cardiopatici provenienti da tutto il mondo. Tra gli stand ci sarà infine il gazebo dell'Avis per promuovere la necessità della donazione di sangue. La conduzione sarà affidata al conduttore radio-tv Kevin Dellino.