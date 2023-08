Ripulite le fontane di piazza della Repubblica a Trani

Se ieri si parlava di "intervento imminente", stamattina la richiesta è stata prontamente esaudita. Le acque delle fontane di piazza della Repubblica sono infatti tornate a esibire un bel colore chiaro e "normale". È stata anche rimossa la spazzatura che ieri occupava la fontana.La situazione è chiara prova di cosa vogliano dire "costanza e manutenzione" e di come queste azioni possano letteralmente cambiare il volto di uno spazio. La situazione infatti appare completamente cambiata, non avendo nulla a che vedere con l'acqua "verde stile palude" di ieri.L'augurio è che questa prontezza persista nel tempo e che si estenda laddove possa dare una mano a migliorare la città. Come detto è la costanza ad essere fondamentale così da evitare questo agire in "extremis".