Frama Sport Barletta: e-bike, consulenza e assistenza nel mondo delle bici e degli scooter

Con l'arrivo delle belle giornate aumentano le occasioni per un giro in bicicletta. A renderlo un'esperienza sostenibile e divertente ci pensa, l'attività gestita da un team di giovani imprenditori specializzati nellafornendo anchenel settore.Oltre a una vasta scelta di bici elettriche all'avanguardia, il punto vendita è dotato di un'ampia varietà di accessori, bici da camera e per bambini, monopattini,Il punto di forza dell'attività risiede nell'e nella massima disponibilità del personale a garantire al cliente i propri servizi.Per maggiori informazioniVia Libertà, 51-5376121 BarlettaTelefono: 0883 880996Email: info@framasport.com