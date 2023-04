Francesca Neri sul mare azzurro di Trani

L'azzurro della giornata odierna limpida e luminosa ha riempito di certo i bellissimi occhi di Francesca Neri che oggi è stata a pranzo a Trani nella splendida cornice di Villa Ascosa insieme a una cara amica di Trani, l'avvocatessa Paola Friggione.Semplice e cordiale, una bellezza che non ha bisogno di orpelli, è stata disponibile con tutto lo staff a fotografie e sorrisi, e oltre a ammirare il bellissimo panorama della Città dal monastero al Duomo che si gode della veranda nel Resort, è rimasta conquistata anche dalla cucina a base di pesce tipica della nostra città rielaborata dalla abilità dello chef.Emozionato per il riscontro che continua a ottenere da quanti continuano a scegliere il suo Resort per godere della bellezza di Trani, Roberto Gargiuolo ha pubblicato un post sulla pagina di villa Ascosa che pubblichiamo integralmente.I vip che amano la discrezione e la vera vacanza relax scelgono in Puglia Villa Ascosa.Ho avuto il grande piacere di avere come ospite la famosa attrice e produttrice Francesca Neri insieme l'Avv. Paola Friggione per un pranzo vista mare. Sono contento che abbiano apprezzato la location intima e riservata, il panorama da cui si vede tutta Trani e la nostra cucina fatta di ingredienti semplici, locali e di altissima qualità.Certamente, oltre alla soddisfazione intesa in termini puramente imprenditoriali, da tranese sono ancora più orgoglioso per aver contribuito, nel mio piccolo, a promuovere la mia amata città. Trani è una città storica, raffinata, bellissima e noi cittadini dobbiamo essere i primi promotori della meraviglia in cui viviamo; io sono felice di promuoverla ogni giorno!