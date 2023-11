Francesco Spina candidato a segretario provinciale di Azione

Azione continua il suo percorso di crescita nella Bat in vista del prossimo congresso provinciale previsto per il 12 novembre. Lo scorso 29 ottobre è scaduto il termine regolamentare per la presentazione delle candidature, e ora emerge un quadro con un'unica candidatura per la carica di segretario provinciale e un'unica lista collegata di candidati per la direzione provinciale.Per la Bat è stata presentata una lista unitaria di candidati alla direzione provinciale, composta da 20 membri e guidata dal consigliere regionale Ruggiero Mennea, che è anche il presidente del gruppo regionale. Questa lista supporterà la candidatura di Francesco Spina per la carica di segretario provinciale, il cui programma sarà presentato durante il congresso provinciale del 12 novembre.Nel frattempo, si registrano ulteriori adesioni da parte di importanti soggetti politici e istituzionali del territorio. Tra le recenti adesioni ad Azione, figurano quelle di Mimmo Briguglio e Rosa Scognamiglio, già assessori rispettivamente a Trani e Margherita di Savoia. Anche il consigliere comunale e coordinatore di Margherita, Emanuele Quarta, ha aderito al progetto politico del gruppo. L'arricchimento della filiera istituzionale di Azione include ora la significativa presenza del consigliere provinciale della Bat e consigliere comunale di Andria, Gianluca Grumo. Grumo si unisce al progetto politico di Azione insieme ad altre importanti personalità politiche di Andria, tra cui gli ex assessori provinciali e comunali Antonio Nespoli, Domenico Campana e Sabino Troia.Il 12 novembre, presso Villa Ciardi a Bisceglie, si terrà il congresso provinciale. Durante l'evento, saranno presentati pubblicamente il programma del candidato segretario provinciale Francesco Spina e i componenti della lista unitaria dei candidati alla direzione provinciale, sottoposti al voto dell'assemblea provinciale.