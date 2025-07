Frantoio Paparella conquista la scena internazionale: LÓLIO Bio è l’olio più salutare al mondo

Frantoio Paparella conquista la scena internazionale dell'extravergine con un riconoscimento assoluto:è stato nominatonella classifica Healthy EVOOs 2025, pubblicata dalla rivista specializzatain collaborazione con l'Questa prestigiosa classifica si basa su analisi scientifiche condotte dal laboratorio di Chimica Analitica dell'ateneo spagnolo, che misura il contenuto di: sostanze antiossidanti naturali che, secondo l'EFSA (European Food Safety Authority), contribuiscono alla protezione dei lipidi nel sangue dallo stress ossidativo.già inserito nellatop100 della prestigiosa guida EVOOLEUM, conè l'olio biologico più salutare del mondo secondo la speciale classifica Top10 Healthy Evoos."Questo riconoscimento è un orgoglio per la nostra famiglia e per la nostra terra. Dimostra che è possibile coniugare l'agricoltura biologica con l'eccellenza qualitativa, senza compromessi. Lavoriamo ogni giorno per valorizzare la cultivar Coratina in purezza, orgoglio e identità della nostra terra, e oggi il mondo ce lo riconosce" dichiara, titolare del frantoio.LÓLIO Bio di Frantoio Paparella viene estratto da olive Coratina coltivate secondo metodo biologico certificato in Puglia, raccolte nei primi giorni della campagna olearia e molite a freddo nel moderno impianto di Barletta. Il risultato è un olio dal profilo organolettico intenso, amaro e piccante, con un elevatissimo contenuto di composti fenolici.La cultivarsi conferma ancora una volta come una delle cultivar più apprezzate a livello internazionale per il suo eccezionale contenuto di polifenoli. Utilizzata in purezza o in blend, è oggi considerata una delle varietà più preziose non solo sul piano salutistico, ma anche in termini di complessità aromatica. È presente in oltre metà degli oli premiati nella classifica Healthy Evoos, a conferma del suo ruolo da protagonista nel panorama olivicolo globale.L'ultima edizione della classifica Healthy EVOOs ha selezionato i 10 Extra Vergini più salutari del mondo, con la presenza di etichette provenienti da Italia, Spagna e Sudafrica. Di queste, solo sei sono biologiche e solo tre italiane, con LÓLIO Bio a rappresentare l'eccellenza pugliese.Questo nuovo riconoscimento si aggiunge a un risultato già straordinario ottenuto dal Frantoio Paparella: l'inserimento di ben(ndr. LÓLIO Monocultivar Coratina e LÓLIO Bio Organic) la classifica internazionale che seleziona ogni anno i migliori 100 oli extra vergine di oliva al mondo.per una singola azienda, che testimonia l'eccellenza costante nella qualità, nella lavorazione e nella visione produttiva.La guida EVooleum World's Top 100 è una delle pubblicazioni più autorevoli a livello globale nel settore oleario. Realizzata dal team editoriale della rivista Mercacei insieme ad AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo), raccoglie i migliori oli valutati da una giuria internazionale di esperti. L'inclusione nella Top 100 non rappresenta solo un riconoscimento di qualità sensoriale, ma anche una garanzia di tracciabilità, sostenibilità e innovazione.Questo successo conferma la visione internazionale del: una realtà storica fondata nel, oggi presente con il suo olio in oltre 20 Paesi del mondo. Frantoio Paparella coniuga la sapienza artigiana tramandata da generazioni con l'innovazione tecnologica più avanzata. Il brand LÓLIO ne è l'espressione più audace, con formati e collezioni pensati per il mondo HoReCa, per il gifting e per i mercati internazionali più esigenti.Con LÓLIO, Frantoio Paparella non si limita a produrre olio: crea un'esperienza che parla di salute, bellezza e territorio, oggi riconosciuta tra le eccellenze a livello globale.