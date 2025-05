Fratelli d’Italia Trani solleva l’allarme eco-mafia: interrogativi sulla gestione dei rifiuti

In recenti trasmissioni televisive condotte rispettivamente dai giornalisti Giulio Golia, per "le Iene", e Giletti, per "Lo Stato delle Cose", si è parlato diffusamente del fenomeno della criminalità organizzata in Puglia che investe, purtroppo, anche la nostra Provincia BAT. E, ancora, registriamo in questi giorni le allarmanti parole del Procuratore della Repubblica dott. Renato Nitti sul tema dell'eco-mafia, pubblicate anche su alcune testate giornalistiche locali."La provincia di Barletta-Andria-Trani, ma anche una parte del territorio foggiano, sono al centro di fenomeni gravi di smaltimento illecito", afferma il Procuratore, precisando che "non si tratta di rifiuti speciali o pericolosi, ma comunque di quantità consistenti provenienti dalla raccolta differenziata, utilizzate come copertura in traffici illegali più ampi"."Il riferimento alla cosiddetta "terra dei fuochi" non è più una metafora lontana" – continua Nitti riportando quanto già sostenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari."Mentre si parla di qualità dell'ambiente assistiamo al rischio che la nostra provincia possa diventare una nuova terra dei fuochi come sostiene il Procuratore?" Se lo chiede Benny Tuosto, componente del direttivo cittadino di Fratelli d'Italia. Tutto ciò ha provocato nell'opinione pubblica reazioni e sentimenti contrastanti. Nel frattempo, si registra un assoluto silenzio da parte della nostra Amministrazione comunale su tali delicate questioni che toccano la sensibilità dei cittadini in merito alla salute e alla sicurezza pubblica."Alla luce di quanto esposto – continua Benny Tuosto – riteniamo necessario un intervento del Sindaco in una seduta consiliare monotematica perché ci siano i chiarimenti necessari su aspetti che provocano turbamento nella cittadinanza e al contempo ne offendono la dignità della città, rischiando di offuscarne la sua immagine a livello nazionale".