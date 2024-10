Fuga di gas in via Postumia, una persona intossicata

Aggiornamenti in

Minuti di concitazione in via Postumia, dove si è verificata una fuga di gas improvvisa nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, poco dopo le ore 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che al momento stanno monitorando la situazione, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e il personale del 118 a causa dell'intossicazione di una persona. A titolo precauzionale sono state evacuate dallo stabile intere famiglie. La strada è stata bloccata al traffico. I soccorritori sono al lavoro per cercare di capire l'origine della fuga di gas.