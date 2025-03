Cade cornicione di un palazzo in viale Spagna, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina un cornicione di un immobile già oggetto di ristrutturazione è crollato in viale Spagna causando momenti di apprensione per la sicurezza dei passanti. Fortunatamente, l'incidente non ha provocato feriti, ma ha subito attirato l'attenzione delle forze di soccorso. A staccarsi, in particolare, un pezzo di cappotto termico che costeggia il cornicione del terrazzo.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dello stabile, per evitare ulteriori rischi. Presente anche la Polizia Locale di Trani che ha consentito che le operazioni si svolgessero in totale sicurezza delimitando l'area perimetrale con nastro segnaletico.