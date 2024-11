Fuga di gas in corso don Luigi Sturzo, strada chiusa al traffico

Una fuga di gas proveniente da uno stabile in corso don Luigi di Sturzo ha reso necessario la chiusura della strada (a ridosso dell'incrocio con via Pozzo Piano) questa sera, intorno alle ore 20: sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato. Al momento non si registrano danni a cose o persone.