Furto ad un negozio di articoli per animali in corso don Luigi Sturzo

Se il vandalismo nelle tarde serate dilaga in centro, episodi di microcriminalità, e non soltanto, si verificano nottetempo anche in altre zone della città : l'altra notte è toccato ad un negozio di articoli per animali che si trova in corso don Luigi Sturzo, dove i ladri hanno portato via le banconote e le monete che si trovavano nella cassa.I ladri hanno fatto irruzione nei locali nel corso della notte, riuscendo a forzare una vetrina laterale, ed hanno portato via soltanto il danaro in cassa, senza peraltro provocare altri danni.Pare che in quella zona si siano verificati altri episodi del genere, con una serie di piccoli furti ai danni degli esercizi commerciali.