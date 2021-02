Furto alla Lega del Cane sventato dalla Vigilanza Notturna Tranese

È stato grazie al tempestivo intervento della Vigilanza Notturna Tranese che nella serata di lunedì 22 febbraio è stato sventato un furto ai danni della Lega del Cane a Trani. Allo scattare dell'allarme è immediatamente giunta sul posto una volante della Vigilanza che ha notato movimenti sospetti in un viale agricolo a 100 mt prima del canile e una carriola ricolma di sacchi di croccantini.Accertatosi che i cancelli del canile fossero chiusi, l'agente sul posto ha così chiamato rinforzi. Alla vista degli agenti, i malviventi hanno abbandonato la vettura parcheggiata in piena campagna, presumibilmente anch'essa rubata e si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. All'interno dell'automobile è stato rinvenuto altro materiale rubato dalla struttura.Sul posto sono poi giunti anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo. Indagano le forze dell'ordine per risalire ai responsabili.