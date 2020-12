Tenta una spaccata ma viene messo in fuga dalla Vigilanza Notturna Tranese

Un tentativo di furto con spaccata ai danni di una gioielleria nel pieno centro di Trani, sventato dal tempestivo intervento della Vigilanza Notturna Tranese. L'episodio è avvenuto intorno alle 2.50 di questa notte in piazza Libertà quando un malvivente ha provato ad infrangere la vetrina di una gioielleria ad angolo con via Mario Pagano. Fortunatamente prima che riuscisse nel suo intento è scattato il sistema d'allarme collegato con la sala operativa della Vigilanza e due pattuglie della stessa sono giunte immediatamente sul posto mettendo in fuga il malvivente.Nessun bottino dunque e solo danni alla vetrina dell'attività commerciale. Nel frattempo sono stati avvisati i Carabinieri della compagnia di Trani che adesso dovranno ricostruire l'accaduto e provare ad acchiappare il ladro. Sembrerebbe, infatti, che questo sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività che i militari stanno già visionando.