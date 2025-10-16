Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri

Trani - giovedì 16 ottobre 2025
Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani a carico di 6 indagati ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale dedito alle rapine con sequestro di persona ed uso delle armi ai danni di autotrasportatori. Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso di un incontro con la stampa, che si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani, alle ore 10.00.
