Futuro incerto e precario per gli ausiliari della sosta a pagamento Amet

«Anche quest'anno, purtroppo, gli ausiliari della sosta di Amet S.p.A. - si legge in una nota a firma della segreteria sindacale aziendale Fit CISL - trascorrono il Natale con l'amarezza di un futuro incerto. Dopo 14 lunghi anni di precarietà e dubbi, la situazione rimane invariata.Il servizio di sosta a pagamento infatti, attualmente gestito da Amet S.p.A., come noto, è oggetto di una gara per la nuova concessione biennale. Tuttavia, dal 29 agosto scorso, non è pervenuto alcun aggiornamento, nemmeno dopo formali richieste da parte dei rappresentanti sindacali, sullo stato attuale della gara o sui tempi previsti per la sua conclusione.Si tratta di informazioni legittime e non sensibili, che avrebbero potuto dare almeno un minimo di chiarezza a chi da anni opera nel servizio e teme per il proprio futuro. Infatti, il contratto di lavoro che li lega all'azienda terminerà nel momento in cui la gara sarà conclusa. Purtroppo però, l'unica risposta ricevuta è stata un netto diniego, lasciando i lavoratori e le loro famiglie a navigare nell'incertezza. A ciò si aggiunge il timore che, senza alcuna comunicazione, i dipendenti possano essere affidati a un nuovo gestore privato, senza un'adeguata fase preliminare di dialogo, pianificazione o salvaguardia.Il sindacato Fit CISL inoltre, denuncia ancora una volta il totale disinteresse della politica nei confronti di questa questione e delle necessità legittime dei lavoratori. L'Amet, dal canto suo, ormai da anni "si sgretola" nell'indifferenza di chi dovrebbe interrogarsi sulle vere cause per cui nessun Consiglio di Amministrazione al completo riesca a portare a termine il proprio mandato, rendendo di fatto impossibile instaurare un dialogo costruttivo o strutturare una seria pianificazione strategica aziendale a medio-lungo termine mirata ad un rilancio efficace.Un pensiero sentito va anche alla recente e dolorosa scomparsa dell'ingegnere Leggieri, che nel corso degli anni si è sempre dimostrato una figura di grande equilibrio e apertura, distinguendosi per il suo stile pacato e il dialogo sereno con gli ausiliari della sosta. La sua capacità di ascolto e la sua disponibilità a confrontarsi con rispetto e attenzione resteranno un esempio prezioso per tutti noi.Nonostante questo clima di incertezza e preoccupazione, gli ausiliari della sosta, rappresentati dalla Fit CISL, desiderano augurare buone feste a tutti i cittadini di Trani. Con la speranza che il prossimo anno possa portare maggiore serenità per tutti. Auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo».