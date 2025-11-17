Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio

Social Video 5 minuti Associazione Traninostra - Incontro su Gaetano Quercia Tonino Lacalamita

Si è tenuto ieri sera, sabato, nella Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale "G. Bovio", l'incontro culturale. L'evento, organizzato dall'Associazione– che vanta oltre quarant'anni di passione per la cultura tranese – in collaborazione con il Comune, ha registrato una numerosa partecipazione. La Prof.ssa, Presidente di Traninostra e curatrice dell'evento, ha ricostruito la storia della nobile famiglia Quercia, ponendo l'attenzione sul prezioso contributo di, protagonista indiscusso della vita culturale della città negli ultimi decenni dell'Ottocento.L'intento di Traninostra è chiaro: studiare e far conoscere quelle grandi personalità che hanno permesso a Trani di guadagnarsi l'appellativo di. Gaetano Quercia, come emerso dalla ricostruzione della Prof.ssa Di Nanni, è uno degli uomini che sono riusciti a "vincere l'oblio del trascorrere del tempo".«Il tema è presto detto: c'è il dovere morale di ricordare quello che era tanto importante per noi, cioè tutta la cultura di questa famiglia Quercia, molto presente sul nostro territorio e che ha donato tanto a questa città», ha spiegato la Prof.ssa Di Nanni. Lo spessore di Quercia era notevolissimo. Egli fu al contempo, con una. Lo dimostrano i suoi testi, tra cui un saggio sul pessimismo leopardiano con una, un volume su Theodor Körner e un testo su Dante, visto da un socialista che difendeva la Divina Commedia dagli attacchi francesi.: «Non solo un uomo d'azione, ma un grande», ha sottolineato Di Nanni.Il contributo di Quercia non fu solo artistico, ma profondamente civico. La lettura di brani tratti dalle sue opere ha sottolineato il suo prezioso impegno per ladel popolo tranese, con cause che lo resero una figura di riferimento per l'epoca. Il momento culminante della sua azione fu la strenua difesa del. «Lui è stato uno degli ardui difensori di quel trasferimento in una maniera proprio accurata. In un primo momento ci riuscì, anche se poi con il fascismo la Corte venne privata», ha ricordato la Presidente di Traninostra. Questo episodio è sintomatico di un modello di leadership: «Questi grandi uomini si misero a capo della città che spontaneamente li seguì. Questi nostri padri ci trasmettono questo ideale, e ricordiamo che nella nostra Costituzione la».L'incontro si è prefisso di "accendere i riflettori" sui volumi di carattere giuridico e umanistico, di notevole importanza, che la famigliaha donato alla Biblioteca Bovio, e che sono custoditi in armadi lignei all'interno della. Per l'occasione, sono stati esposti alcuni di questi volumi pregiati e documenti inediti. «Conservare e trasmettere la memoria attraverso questi personaggi non è un dovere, non è un diritto, diciamo che è unche ognuno deve fare, così come fa Traninostra», ha specificato Di Nanni. La riscoperta di questi giuristi di alto livello ha anche una ricaduta pratica: «Gran parte di questo materiale si potrebbe usare per un», attirando l'attenzione di specialisti da tutto il mondo.In un'epoca dominata dalla digitalizzazione, l'incontro ha voluto riportare in auge l'odore e lache i giovani tendono a non conoscere. «Questi libri testimoniano il grande interesse per la filosofia, per il pensiero. Non erano uomini superficiali», ha concluso la Prof.ssa Di Nanni. Attualmente, l'associazione sta lavorando per rendere fruibile questo linguaggio ottocentesco, in collaborazione con il Liceo Scientifico Vecchi (di cui molti testi della collezione sono editi). «I ragazzi sono molto interessati. Adesso noi partecipiamo al, quindi loro saranno ciceroni e questa cosa si trasmette. Certo ci vuole anche gente che trasmetta passione».