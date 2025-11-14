Traninostra riscopre Gaetano Quercia: un intellettuale tra Arte e Libertà

Sabato 15 novembre, alle ore 18,00, nella– Sala Maffuccini - l'Associazionein collaborazione col Comune di Trani e la Biblioteca "G. Bovio" organizza un incontro culturale dal titolo "Alla riscoperta delle opere di un raffinato intellettuale: Gaetano Quercia". La prof.ssa Angela Di Nanni, curatrice dell'evento, ricostruirà la storia della presenza della nobile famiglia Quercia a Trani e si soffermerà in particolare sulla produzione artistica diprotagonista indiscusso della vita culturale della nostra città negli ultimi decenni dell'Ottocento. La poliedricità di Gaetano Quercia emergerà dalla lettura di alcuni brani tratti dalle sue opere, ma soprattutto si soppeserà il suo prezioso contributo per la giustizia e la libertà del popolo tranese.L'intento diè quello di studiare e far conoscere le grandi personalità che hanno permesso a Trani di guadagnarsi l'appellativo di Atene delle Puglie. Questo evento s'inserisce nella programmazione della Associazione, volta costantemente alla valorizzazione del patrimonio librario della Biblioteca Giovanni Bovio. L' incontro, infatti, si prefigge di "accendere i riflettori "sui volumi di carattere giuridico ed umanistico, di notevole importanza, donati da questa famiglia e custoditi in armadi lignei all'interno della Sala Cautela – Quercia della nostra Biblioteca . Per l'occasione saranno esposti alcuni di questi volumi pregiati e documenti inediti riguardanti Gaetano Quercia e la sua famiglia. Ci sono uomini che riescono a vincere l'oblio del trascorrere del tempo, Gaetano Quercia è uno di questi.

Breve profilo di Traninostra: Oltre Quarant'Anni di Passione per la Cultura e la Città

L'associazione Traninostra ha una storia di impegno civico e culturale che si estende per oltre quattro decenni, avendo visto la luce nel 1984. Fu in quell'anno che il Dott. Giuseppe Amorese e il Prof. Aurelio Carella, insieme a un nucleo fondatore di amici tra cui Filippo Granieri e Gaetano Cuocci, diedero vita all'associazione con l'obiettivo primario di valorizzare la città, il territorio e l'intera Puglia. In questo lungo arco di tempo, Traninostra ha organizzato innumerevoli manifestazioni culturali, assegnando a ciascuna di esse un meritato peso sociale. Citare tutte le iniziative intraprese in questi quarant'anni di attività è impossibile, ma basti ricordare progetti di grande risonanza e impatto cittadino: Mostra dell'Antiquariato: Un'iniziativa storica giunta a ben tredici edizioni, avviata nel 1991 e ospitata prima lungo Corso Italia e poi nella prestigiosa cornice del Monastero di Colonna. Arti Visive e Letteratura: L'impegno si è esteso a mostre dedicate alla pittura e alla scultura, a eventi unici sulla storia della fotografia e alla creazione del Salone Tranese del Libro, dimostrando una straordinaria poliedricità nella promozione del patrimonio culturale locale. Grazie a questa costanza quarantennale, Traninostra si è affermata come un pilastro fondamentale nel calendario creativo e civico di Trani.