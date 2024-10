Galattica, pubblicato avviso per presentazione di cinque proposte

Con il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse il Comune di Trani, sulla base del relativo Avviso regionale, intende acquisire 5 proposte progettuali, ciascuna del valore minimo di 5.000 euro ai fini della predisposizione del nuovo progetto esecutivo di Piano locale di interventi nell'ambito della dell'iniziativa regionale "GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA", volta all'implementazione di una rete regionale di centri risorse per l'informazione, l'accompagnamento ed il supporto all'attivazione giovanile.Le attività previste nel progetto dovranno essere realizzate a decorrere presumibilmente dalla data di sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune per la realizzazione del progetto e si concluderanno, a pena di revoca del contributo, entro 18 mesi, salvo proroghe progettuali autorizzate dalla stessa Regione Puglia fino ad un massimo di 6 mesi.Lo spazio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale già attivo e riconosciuto dalle comunità giovanili quale Nodo della Rete Giovani Puglia, all'interno del quale realizzare, le attività progettuali, è la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio", sita in Trani in piazzetta S. Francesco n. 1.L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare spazi ulteriori in aggiunta a quello principale.Considerate le finalità e l'oggetto del presente avviso, e primariamente di quello pubblico regionale, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii (cd. "Codice del Terzo settore").Per partecipare alla selezione, i soggetti proponenti dovranno compilare e presentare, a pena di irricevibilità, la manifestazione d'interesse all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.comune.trani.bt.it perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 5 Novembre 2024 dalla pubblicazione dell'Avviso sull'Albo pretorio on-line del Comune di Trani. Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se integrativa di una precedente. L'oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito della iniziativa regionale Galattica – Rete Giovani Puglia".