General Store USA, lo sportwear americano entra nel Puglia Outlet Village

Da oggi, giovedì 9 luglio, il nuovo "" apre le porte ai clienti di. Una novità assoluta, caratterizzata da audacia, innovazione, qualità e creatività, capace di proporre in un unico concept un mix di stili per uomo e donna, attraverso la sicurezza dei due brand. Due marchi tra i più noti a livello nazionale e internazionale nel mondo della moda giovane, casual e di tendenza.Il nuovo Store ha uno stile molto elegante, con un design minimal, ma molto attento ai dettagli, pensato per creare un'esperienza imperdibile agli shopper di ultima generazione. L'obiettivo di ricreare anche in Italia il mondo dello sportswear americano sembra centrato in pieno da, forte dei due brand in grado di attrarre una clientela eterogenea, giovanile e alla ricerca di capi audaci e nello stesso tempo innovativi.Intanto, continua con successo la vendita nell'info point deldellebrandizzate, con parte del ricavato destinato alla Protezione civile di Molfetta.