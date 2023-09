Area mercatale e parcheggio nel quartiere Sant'Angelo, Ambientalisti Tranesi: «Alle parole non sono seguiti i fatti»

«Sarebbe opportuno non trascurare i problemi di questo quartiere fortemente popolato e che ormai non può più definirsi "periferico"»



A protestare sono i residenti della zona, in particolare gli acquirenti degli immobili realizzati dall'Impresa Manna, che, a dispetto degli oneri di urbanizzazione regolarmente versati, non vedono la realizzazione del parcheggio promesso e del marciapiede prospiciente via delle Tufare. Soprattutto nei giorni di pioggia la situazione è veramente difficile, ed inoltre ricordiamo che stiamo parlando di una via alquanto trafficata e con la presenza di un importante supermercato.



Sarebbe opportuno non trascurare i problemi di questo quartiere fortemente popolato e che ormai non può più definirsi "periferico", così come sarebbe opportuno fornire ai cittadini le aree attrezzate necessarie ad un'almeno dignitosa qualità della vita.



In un periodo in cui si sventolano progetti faraonici e finanziamenti per tanti milioni di euro bisognerebbe restare con i piedi per terra e mantenere le promesse, realizzando anche queste piccole ma essenziali cose».

«A proposito di mercato e di aree a disposizione della cittadinanza vogliamo segnalare la grave situazione di degrado di un'area compresa tra via delle Tufare, via Superga e via Cappuccini»: lo scrive in una nota Leo Lorusso, coordinatore del movimento politico Ambientalisti Tranesi.«Nell'ambito del "contratto di quartiere" riguardante la "zona 167" (quartiere Sant'Angelo) era stata prevista un'area mercatale ed un parcheggio in quella zona, ma, come si è visto in tantissime situazioni, alle parole e alle promesse non sono seguiti i fatti. In particolare con la Determina N° 547 del 21/12/22 il dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Trani procedeva all'approvazione dei lavori per la realizzazione di un manto bituminoso con annessa sede di marciapiede tra le vie Superga e delle Tufare, impegnando la somma di euro 23.876,38, su base d'asta, e conseguentemente procedeva ad indire la gara per l'affidamento dei lavori. Ma, nonostante l'espletamento della gara, ad oggi la situazione rimane invariata nel più assoluto degrado dell'area.