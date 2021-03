Riqualificazione del Quartiere Sant'Angelo, a gara anche la rete di piste ciclabili

Riqualificazione del quartiere Sant'Angelo: dopo asilo ed alloggi di edilizia residenziale pubblica (consegnati), dopo i tre parchi in fase di ultimazione ed il prolungamento di via Parini (procedure di gara esperite), è stata pubblicata la procedura aperta, sulla piattaforma Empulia, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile nel quartiere Sant'Angelo" (scadenza presentazione offerte 14 aprile, importo progetto 445mila euro).L'intervento consiste nella realizzazione di una viabilità ciclabile protetta rispetto al traffico veicolare lungo un itinerario di 3.20 km che avrà come assi interni principali via delle Tufare, via delle Monachelle e via dei Cappuccini e che interesserà le seguenti strade: percorso non carrabile di connessione tra via Grecia, via Portogallo e via Superga; via Parini; via Giachetti; via Cappuccini; via Superga; via Russia; via delle Tufare; via Jugoslavia; piazza madre Teresa di Calcutta; viale Germania; via Gran Bretagna; via Portogallo; via Austria.La tipologia individuata è quella di una pista a doppio senso di marcia in sede protetta. La pista sarà realizzata su asfalto, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo invalicabile. La pista sarà dotata di opportuna segnaletica verticale e di segnali di attraversamento ciclabile. Per aumentare il livello di sicurezza stradale saranno predisposti inoltre dei marker a led carrabili e luminosi in prossimità degli incroci più critici che affiancheranno la segnaletica orizzontale tipica degli attraversamenti ciclabili e in alcuni casi anche dei rallentatori della velocità veicolare. Nei pochi punti dove non sarà possibile inserire la pista ciclabile in sede separata dalla carreggiata veicolare, a causa della larghezza insufficiente della sezione stradale, i tratti stradali interessati saranno trasformati nelle cosiddette "zone 30", dove le biciclette circoleranno con veicoli a motore che saranno costretti a moderare la velocità, ai fini di una maggiore sicurezza dei primi.Il sindaco, Amedeo Bottaro, commenta così l'avvenuta pubblicazione della procedura telematica: "Stiamo trasformando sempre di più la zona di Sant'Angelo, caratterizzata in origine dalla mancanza di infrastrutture di rete. Stiamo sanando questa grave lacuna che non è solo urbanistica ma anche sociale, promuovendo una mobilità sostenibile e compatibile con l'ambiente ed incrementando, in maniera sensibile, le dotazioni di servizi pubblici di quartiere ed implementando la fruibilità degli spazi pubblici e delle aree di aggregazione. Questo intervento non è fine a sé stesso, bensì si intreccia con gli altri provvedimenti che abbiamo adottato e stiamo adottando, ivi compreso il project financing per la realizzazione in concessione di un sistema integrato della sosta nella Città di Trani e, in ultimo, la candidatura al bando relativo al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare relativamente al quartiere Petronelli in cui si prevede di rinnovare l'accessibilità all'area puntando soprattutto sulla mobilità lenta e riconfigurando le aree abbandonate e non utilizzate destinandole ai servizi, rendendo il quartiere idoneo ad un livello di vivibilità alto e ad una qualità abitativa elevata".