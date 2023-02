Dopo sei anni di attività si scioglie il Comitato del Quartiere Sant'Angelo

Il Comitato di Quartiere "Cittadini per Sant'angelo", dopo quasi sei anni di ininterrotta attività, conclude il proprio percorso di impegno civico a favore del Quartiere e della Città. Con il verbale datato giovedì 19 Gennaio u.s., redatto al termine della riunione appositamente convocata, il Presidente Amoruso Pantaleo e tutti i membri del Direttivo, hanno deciso di rassegnare le loro irrevocabili dimissioni, decretando di fatto la cessazione di tutte le attività.Il Comitato si è costituito il 23 Marzo 2017, per riunire cittadini, attivisti e volontari il cui interesse era solo quello del bene comune. Al termine di questa avventura, si può affermare con gioia che, nonostante le numerose sfide, gli sforzi congiunti hanno prodotto un risultato.Le innumerevoli richieste rivolte alle due Amministrazioni Cittadine, con cui il Comitato ha interloquito, sono la prova dell'incessante attività svolta e motivo di grande gioia e orgoglio. Infatti, il Comitato ha sempre accolto i suggerimenti della comunità e questo ha permesso di evidenziare ed affrontare le numerose criticità del quartiere. Queste sono sempre state portate all'attenzione dell'Amministrazione Cittadina e molte hanno trovato riscontro e, di conseguenza, sono state risolte. Tuttavia, è giusto sottolineare che non tutte le richieste sono state ugualmente accolte da parte del Comune.Il compito del Comitato, sin dalla sua creazione, è stato quello di fare crescere il Quartiere Sant'Angelo e farlo amare dai propri Cittadini. Riteniamo che in questi anni, le richieste e le proposte avanzate abbiano sempre avuto un fine costruttivo, affinché la collettività tutta ne potesse trarre beneficio.In questi sei anni, tutti i membri del Comitato sono sempre stati presenti, hanno continuato ad esserci e a farsi sentire al meglio delle proprie possibilità. Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna prendere atto che le ulteriori sfide da affrontare richiedono una quantità di tempo e di energie che non è più possibile garantire.La scelta di concludere il percorso del Comitato di Quartiere "Cittadini per Sant'Angelo" è una decisione presa a malincuore ma chiudiamo con la certezza e la consapevolezza di aver svolto al meglio il nostro servizio alla collettività. Abbiamo fatto sentire la nostra voce con cortesia ma allo stesso tempo con determinazione e abbiamo agito sempre per il bene comune, senza tornaconti personali.Ringraziamo il Sindaco per la cortesia e la disponibilità sempre dimostrata. Ringraziamo, altresì, gli Assessori che in questi anni abbiamo incontrato con interlocuzioni a volte accese, ma chiare, decise e schiette.Infine, un doveroso ringraziamento e un caro saluto vanno a tutti i Cittadini e residenti che rendono speciale il Quartiere Sant'Angelo.