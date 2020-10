Bruciati citofoni nella notte, vandali in azione in Viale Europa

Si sono divertiti a bruciare i citofoni di alcuni condomini in viale Europa. Il fatto è accaduto questa notte, nella periferia nord di Trani, in zona Sant'Angelo. Non si conosce il motivo di questo vile gesto da parte di ignoti che lascia residenti e non senza parole. In alcuni casi le fiamme hanno raggiunto i fili interni degli apparecchi e ora toccherà ai condomini pagare i danni.Tanta la rabbia da parte dei cittadini che chiedono al Comune non solo di partecipare alle spese ma anche maggiori controlli delle forze dell'ordine in una zona spesso e volentieri dimenticata da tutti.