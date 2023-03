Gianni Morandi e sua moglie Anna posano davanti alla Cattedrale di Trani

Una toccata e fuga per Gianni Morandi che questo pomeriggio, insieme alla sua bellissima moglie Anna, era a Trani dopo il concerto di ieri sera al Palaflorio di Bari. A testimoniare la sua visita una foto postata sui suoi canali ufficiali che li ritrae davanti alla Cattedrale. Una visita durata però poco tempo: ad un fan che gli chiedeva se fosse ancora in città, il cantante ha risposto che era già ripartito. L'artista è in queste settimane in giro per l'Italia con il suo tour Go Gianni Go.