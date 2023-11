Giardino Telesio: nuova vita per la villa settecentesca

Giardino TelesioLa gara relativa ai lavori di restauro della villa è stata vinta daDallaè stato proposto unarrivando ad un importo diTra i professionisti che interverranno sui lavori, per cui da tempodi, ci sono gli architetti Elio Conte, (capogruppo), e Martina Autiero, (mandante).Il, avente come obbiettivo il recupero e la valorizzazione dell'area verde e messa in sicurezza delle strutture in essa contenute, erastato, cinque anni fa., si presentava come un giardino agghindato da alberi storici, piante, fontane, statue e una piccola abitazione. La villa fuverso la fine, famiglia nobile di Trani, passando poi ai Telesio.Il giardino, che è vincolato come architettonico dal 1982, è un bene oltre che culturale, anche "" e storico privato,