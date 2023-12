Gigi Bucci: "Da Trani porto la mia arte in tutto il mondo"

Se si volesse osare un paragone sarebbe con il grande Salvador Dalì: dotato di estro straordinario, eccentrico - (ma il nostro Gigi Bucci è anche discreto e timido, dotato dell'umiltà dei "grandi") - instancabile produttore e maestro d'arte in tantissime forme ed espressioni sempre nuove, sempre diverse. Da Abu Dhabi a Parigi, da Sparta a Dubai, da Lugano a tante città in Italia, dal Sud fino a Mantova e a Bolzano, città nella quale è diretto per tornare a allestire una delle sue esposizioni - anche se sarebbe più corretto chiamarla performance artistica - le sue opere sono richieste ovunque, davvero sparse per il mondo: e Gigi Bucci è pronto per partire per una performance dedicata alle donne nella storia, inventando un evento nel quale sono uniti una sfilata di moda - con costumi ovviamente disegnati e curati personalmente da lui - una mostra pittorica e fotografica, la presentazione di un libro. Donne vissute in epoche diverse, che con la loro personalità hanno segnato epoche e rivoluzioni poiché con la propria vita e il proprio ideale, con coraggio e perseveranza hanno cambiato il mondo e influenzato i tempi, fino a che a sacrificare la propria vita. Un omaggio alle donne rimaste nella memoria storica ed un ricordo a quelle donne sconosciute e strappate alla vita troppo presto per mano delle persecuzioni e dalla ignoranza. "Sto portando in giro il mio modo di denunciare e di creare una cultura del rispetto e della conoscenza contro la violenza, e per questo le mie esposizioni sono sempre più legate a i centri di violenza delle città dove espongo e dove e prendono forma e vita i miei eventi". Insomma, in un momento in cui si parla tanto e si discute di violenza sulle donne Gigi utilizza il linguaggio , anzi i linguaggi artistici che conosce, perché si esprime davvero attraverso una multiforme capacità di realizzare arte: e proprio per questo non esiste mai "uno spettacolo d'arte" uguale all'altro, ogni evento è in continua evoluzione , proprio come il grande maestro Dalì, e nel quale diventa persino scenografo regista e interior design per le proprie creazioni.Luigi Bucci, in arte Gigi, nato a Trani nel 1971, è un artista poliedrico capace di muoversi con disinvoltura dall'iperrealismo al costume, dalla scenografia alle installazioni anamorfiche, e di avvicinarsi con successo alla creazione di musical ed eventi.Fonte d'ispirazione della sua arte sono le città metropolitane e l'instancabile spettacolo della natura. È assolutamente autodidatta, ed è quasi difficile credere che la sua maestria con il carboncino, l'acrilico, l'olio, anche la semplice penna biro non vengano da dalle scuole più prestigiose: Gigi è assolutamente privo di contaminazioni accademiche , nessuna influenza a deviare, imprigionare le idee se non un desiderio di evolvere continuamente di superare, di superarsi, di sperimentare.Un vero e proprio performer dell'arte, potrebbe definirsi, con la sua disinvolta strordinaria capacità di muoversi davvero da una disciplina all'altra: attualmente Gigi è impegnato nel seguire realtà commerciali che si occupano di interior designer, in attesa di tuffarsi con passione in nuove sfide.Il prossimo evento, anch'esso in continua evoluzione, sarà supportato da videoproiezioni, presentazione del libro, poesie, e durante il finissage uno spettacolo conclusivo con una sfilata, dove quindici modelle faranno rivivere i personaggi più forti con abiti che hanno reso alcune di loro delle vere icone