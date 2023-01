GiocAnch’io: oggi e venerdì altri appuntamenti con il teatro per bambini

Corrono gli appuntamenti del programma GiocAnch'io, realizzato dalla rete sociale di associazioni della città per animare il periodo natalizio dei più piccoli attraverso la realizzazione di laboratori e percorso di animazione, tutti a misura dei bambini e bambine dai 3 ai 12 anni.Oggi, mercoledì 4 gennaio e venerdì 6 gennaio ancora due appuntamenti imperdibili con il teatro e la sua magia tutta natalizia.Dopo la rappresentazione realizzata dal teatro dei Cipis di Molfetta, oggi sempre presso l'auditorium San Luigi in piazza Mazzini toccherà alla compagnia "Binario 0" con lo spettacolo "La fabbrica dei regali" (ore 18), mentre il giorno 6 gennaio chiusura in bellezza con la compagnia "Room to Play" di Barletta con i loro "Racconti della Befana" a Santa Geffa: nel parco sociale di via delle Tufare dalle 11 una vera e propria casa della Befana attenderà i più piccini per dare un arrivederci alle festività.