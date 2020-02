Giornata internazionale della guida turistica, a Trani apertura del Palazzo Davanzati

Dal 1990, anno in cui la World Federation of Tourist Guide Associations l'ha istituita per la prima volta, il 21 febbraio di ogni anno, si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica. Le guide, tassello fondamentale dell'industria turistica, sono i professionisti a cui spetta il compito di divulgare ed appassionare i fruitori.L'edizione 2020 vedrà per la prima volta una iniziativa a Trani.A cura di Andrea Moselli il movimento SiamoSoloCustodi, grazie alla collaborazione con l'ordine degli Architetti P.P.C. della provincia BAT, apre le porte di Palazzo Covelli già Davanzati. Un visita incentrata sui committenti del palazzo settecentesco i Davanzati, lo splendido salone affrescato sede dell'Ordine, sino a giungere alla famiglia Covelli che gelosamente lo custodisce.Le visite completamente gratuite saranno effettuate il 21 febbraio dalle 10 alle 12.30.Per info e prenotazioni 3490788854