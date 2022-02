Giornata mondiale delle zona umide: una piantumazione presso la Vasca di Boccadoro a cura di Legambiente Trani e Delfino Blu

Domenica 6 febbraio alle ore 10:30, in occasione della Giornata Mondiale delle zone umide, le associazioni ambientaliste Legambiente Trani e Delfino Blu collaboreranno ad un evento di piantumazione presso la zona umida della Vasca di Boccadoro per mettere a dimora tamerici e querce donate da Arif Puglia.Il 2 febbraio, come ogni anno, si celebra la Giornata mondiale delle zone umide, per ricordare la sottoscrizione della Convenzione di Ramsar del 1971, l'accordo internazionale sull'ambiente nato con lo scopo di conservare e gestire al meglio questi particolari ecosistemi naturali e per conservare e tutelare le zone umide quali ambienti fondamentali per la vita degli uccelli acquatici.Il tema di quest'anno è "Valorizza, gestisci, restaura, ama le zone umide", uno slogan scelto per ricordarci l'importanza di valorizzare e dedicare la massima cura a queste aree che rappresentano un habitat fondamentale per una grandissima varietà di esseri viventi, garantendo così la conservazione della biodiversità.L'area della Vasca di Boccadoro, dopo anni di degrado e incuria recuperata è stata recuperata nel 2018 con un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, e la sua bellezza è stata restituita alla cittadinanza. Negli ultimi anni i volontari hanno piantato e curato oltre 100 alberi al fine di restituire all'area il rilevante valore paesaggistico dovuto anche alla risalente presenza di un bosco di tamerici.Siamo quindi lieti di invitare tutta la cittadinanza a prendere parte all'evento di questa domenica per conoscere l'importanza delle zone umide e vivere appieno questa oasi verde, ormai casa di tantissime specie di uccelli stanziali e migratori, tra cui gallinelle d'acqua, garzette e aironi guardabuoi, gheppi, poiane e falchi di palude, un luogo in cui l'acqua dolce incontra quella salata dando libero spazio alla natura.