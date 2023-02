Giove e Venere danzano attorno alla Luna: a Trani la marea s'inchina allo spettacolo. E anche i gatti...

Non sappiamo se la marea bassissima che da ieri sta scoprendo le rive di Trani dipenda davvero dalla Luna. E se non è questione di attrazione gravitazionale, sarà questione di bellezza del cielo: perché la Luna da tre giorni è accompagnata dalle congiunzioni di Giove e Venere, che sembrano danzarle attorno come a omaggiarne, notte dopo notte, il fascino e la magia di cui è vestita.Nacque Cupido dalla unione del padre di tutti gli dei e di Venere, che dell'Amore era l'emblema: e secondo le previsioni astronomiche tra circa una settimana, seppur distanziati da milioni di milioni di anni luce, i due pianeti appariranno uniti, uno accanto all'altro . E se nel sogno del mito ne nacque Amore, sarebbe bello che un po' di pace cadesse sulla Terra, ad esempio proprio lì, in Ucraina, dove da un anno imperversa una guerra feroce. Magari come un dono del Cielo, visto che siamo così poco capaci di pace.La foto pubblicata in copertina l'abbiamo trovata sul web e in quel gatto affacciato e ammaliato dallo spettacolo che offre il firmamento non possiamo che riconoscerci, incantati da questi spiragli di infinito; e magari anche uniti nella speranza, come diceva Anna Frank : "Se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto e anche questa crudeltà avrà fine, e che ritorneranno la pace e la tranquillità".Foto di copertina proveniente dal web (in cerca della straordinaria artefice), altre foto da Anita Pinna fotografa, Passione Astronomia, Maria Teresa Rossi, Maria Alessandra De Leonardis, Stefania De Toma, Lucia De Mari