Giovedì la "Notte Santa" della scuola Madre Teresa di Calcutta

La Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" è lieta di annunciare l'evento di punta di tutto il 3^ Circolo "G.D'Annunzio", che avrà luogo il giorno 21 dicembre 2023, alle ore 16.30, in Piazza "Papa Giovanni Paolo II".Giunta alla sua 23^ edizione, la storica manifestazione, preparata con dedizione dai piccoli alunni, dalle docenti e dalla Famiglie della Scuola dell'Infanzia, non si connota semplicemente come una ricostruzione del presepe vivente, ma si presenta nella forma di uno straordinario musical sul tema della "Notte Santa", un'occasione unica per immergersi nello spirito natalizio con un occhio attento all'attualità ed al rispetto delle culture altre.Un momento di forte condivisione per il Circolo tutto e per l'intera comunità locale.La performance catturerà l'essenza del periodo piu' bello dell'anno attraverso scenografie e coreografie suggestive, musiche coinvolgenti ed interpretazioni talentuose delle alunne e degli alunni.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento magico che diventa anche un'occasione di forte aggregazione e visibilità per il quartiere.