Giuseppe Leone: "Anche da Trani una grande risposta di aiuti per l'Ucraina"

L'associazione di promozione sociale Bethel Italia (click qui ) passerà anche dalla Puglia e da Trani, e farà partire proprio questa sera un primo importante carico di aiuti diretti alle popolazioni dell'Ucraina: buona parte di alimenti, indumenti, coperte e soprattutto parafarmaci, pannolini, garze, bende cerotti e materiale per il primo soccorso è stata raccolta anche nella nostra città, grazie all'appello a donare lanciato dalla chiesa evangelica "Pienovangelo" (click qui ) di via Superga 60 a Trani, con Giuseppe Leone: "Stiamo dimostrando che quando c'è bisogno abbiamo un gran cuore. Numerosissime le persone - sottolinea Leone - che hanno accolto il nostro appello e che hanno consegnato merce da destinare ai nostri fratelli che soffrono in Ucraina. A tutti loro va il nostro ringraziamento", anticipando che nei prossimi giorni ci saranno nuove informazioni per eventuali nuove raccolte umanitarie.