Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva

Italia Viva annuncia con grande soddisfazione l'ingresso di Giuseppe Tortosa e Dora D'Alfonso. Tortosa ex consigliere comunale con esperienza maturata in consigli di amministrazione in società di rilievo come STP, all'interno del proprio percorso politico. Una figura di esperienza e affidabilità che ha sempre dimostrato impegno concreto per la città e vicinanza ai cittadini. Tortosa porta con sé una solida esperienza amministrativa, una visione riformista e una storia personale fatta di serietà e dedizione al bene pubblico. Il suo contributo rafforzerà ulteriormente l'azione politica e il radicamento sul territorio del nostro movimento. Il gruppo consiliare di Italia Viva accoglie con entusiasmo il suo ingresso, riconoscendone il valore umano e politico, e vedendo in lui un alleato determinato nella costruzione di un progetto alternativo, credibile e concreto, in vista delle prossime elezioni amministrative. Un ingresso condiviso assieme a Dora D'Alfonso una donna forte e determinata,da sempre attiva nel sociale e proveniente da una famiglia storicamente impegnata nella politica attiva cittadina ed espressione di tutta quella gente sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Entrambi importanti tasselli di una squadra che cresce e si rafforza ogni giorno. Italia Viva si conferma così una forza politica attrattiva, aperta, riformista, capace di aggregare donne e uomini di valore, uniti dalla volontà di restituire alla città una prospettiva di sviluppo, buona amministrazione e partecipazione civica. Siamo pronti a scrivere una nuova pagina politica, insieme a chi crede ancora nella politica fatta di contenuti, impegno e rispetto per le istituzioni e i cittadini.