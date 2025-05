«Gli amici del mare - Gruppo Sub Trani», l'associazione invita a ripulire le spiagge

A Trani c'è un gruppo di volontari che si chiama "", è una un'associazione di volontari che si occupa di ripulire la costa tranese e periodicamente intervengono con efficacia. Sono uomini e donne che donano il proprio tempo per il prossimo e per la tutela dell'ambiente.si occuperanno di ripulire la zona di Boccadoro e con lo slogan "Riprendiamoci la spiaggia. la pacchia è finita" chiedono di essere aiutati in una operazione meritoria di pulizia delle spiagge.In un contesto cittadino dove spesso si mettono in evidenza azioni di inciviltà e di deturpazione dell'ambiente o persone che non fanno il proprio dovere, stavolta è importante sottolineare questa generosa attività di una Trani che si distingue.L'attività sarà svolta con la partecipazione deldell', dell' associazione ile dai ragazzi delladi Trani. Sul posto per il coordinamento dell'attività troverete, con altri, anche, V.Presidente dell'associazione che si distingue ulteriormente per la capacità che ha di creare opere d'arte da oggetti e materiale frutto delle bonifiche compiute.Quotidianamente la redazione di TraniViva riceve segnalazioni da parte ci cittadini che mostrano angoli del territorio in cui sono stati abbandonati rifiuti. Trani è un tesoro prezioso, un patrimonio di tutti da condividere insieme, rispettandone prima di tutto il decoro. La città può realmente ripartire da questo senso, vero, di rispetto civico e partecipazione, da questi esempi associativi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.