"Gli ultimi giorni di sole", domani in Biblioteca la presentazione di un libro sull'amore criminale

Il 25 novembre alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale della città di Trani, Aula Guido Maffuccini, verrà presentato il libro "Gli ultimi giorni di sole" dalle autrici dott.ssa Francesca Corraro e dott.ssa Maria Pia Turiello, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.Il romanzo, che tratta proprio di un poliamore criminale, ne è quasi l'esempio per le vicende che quotidianamente ascoltiamo nei notiziari e di cui non ci capacitiamo.La dott.ssa Francesca Corraro è la direttrice editoriale della casa editrice SD&C Editore, nata a Trani e sviluppatasi in pochissimo tempo a livello nazionale. Autrice di numerosi romanzi, vanta un'esperienza decennale nel settore editoriale.La dott.ssa Maria Pia Turiello è la direttrice scientifica della stessa casa editrice. Criminologa forense, esperta in violenza di genere ed autrice di numerosi compendi, ha preso parte alle audizioni di Camera e Senato per suggerimenti e spunti di riflessione durante i lavori del Codice Rosso.Si accede all'evento con Green Pass, secondo la normativa Covid-19 vigente.