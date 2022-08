Gli zii di Milano: una band di tranese tra musica, storia, vino e nostalgia

Quanti tranesi negli anni sessanta non avevano almeno uno zio emigrato al nord per cercare lavoro? E quanto era bello, d'estate, quando tornavano al Sud, accolti dalle grandi famiglie nelle quali ci si ritrovava tutti insieme con le grandi mangiate in spiaggia, in campagna, ansiosi di recuperare il sole, la convivialità, il cibo buono, quello che solo qui si riusciva a trovare e non nel grigiore delle città del settentrione?E come non ricordare i i regali che loro portavano dalle dalle grandi città: doni speciali, oggetti che da queste parti non si trovavano o arrivavano un po' più in ritardo: e anche la musica che andava in voga in quegli anni attraverso i 45 giri delle ultime novità.A questa tradizione si sono ispirati cinque giovani, appassionati della musica degli anni sessanta "gli anni in cui si lottava per i diritti civili e la libertà di espressione anche attraverso la musica"."Gli zii di Milano" sono tutti tranesi con una voce femminile che viene da Palese e si sono riuniti per condividere la loro passione per la musica, in particolare di quegli anni.Mestieri diversissimi tra i componenti della band, ma un minimo comune denominatore nell' amore per la musica degli anni 60 : un repertorio vastissimo e coinvolgente con il quale animano serate ormai portando il nome e la storia che lega Trani in particolare alla città di Milano in tutta la Puglia, compatibilmente con i propri impegni di lavoro."Ma chissà! - ci dicono - ci è capitato di esibirci anche fuori e la gente con noi si diverte , balla, sembra calarsi in un periodo del quale probabilmente oggi si ha tanta nostalgia".Il legame tra Trani e Milano lo citano anche attraverso quella canzone di Gaber, Trani a GoGo, che ricorda i negozi aperti proprio da produttori trenesi a Milano nei quali si vendeva il vino. E in nome di questo ricordo, venerdì 12 agosto si esibiranno nel cuore di Trani in occasione dell'evento Calice di San Lorenzo, a sancire ancora di più questo legame tra vino, gli emigranti della città, la musica di quegli anni.