Gran successo per il Capodanno a Trani: folla di gente saluta il 2019 in piazza

Capodanno a Trani

SI conferma un grande successo il Capodanno in piazza Teatro a Trani. Tantissima la gente che è scesa giù in strada per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020, complici le condizioni meteo favorevoli. Il concerto si è svolto come da programma: sul palco Serena Brancale, Francesco Baccini ed Elodie (quest'ultima dopo aver cantato in piazza Libertà a Bari, per il concerto in onda su Canale 5). Un'iniziativa resa possibile grazie la Regione per "Capodanni in Puglia" e Comune di Trani. Coordinatore di esecuzione, Mimmo Laurora.Grande assente Uccio De Santis, coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva la strada provinciale tra Bitritto e Bari. «In tanti mi avete scritto preoccupati per l'incidente che ho avuto nel pomeriggio - ha raccontato dal Policlinico di Bari -. Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere... ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita. Ringrazio tutti voi che mi volete bene».Nonostante l'ordinanza comunale che vietava l'utilizzo di botti e petardi, in città non sono mancati spari e fuochi d'artificio ma fortunatamente non si registrano feriti. Gli operatori dell'Amiu hanno provveduto, infine, a ripulire Piazza Teatro ma in generale tutta la città già dalle prime ore del mattino.