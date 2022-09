Gran successo per Super Trani, la fiera del fumetto e del gioco

Un grande successo Super Trani, la fiera dell'evento e del fumetto da poco conclusasi al Palazzetto dello Sport e organizzata da "La Fumetteria" di Iadaresta Fabio (via Nicola de Roggiero, 90 Trani) con il Patrocinio del Comune.La fiera è nata da un'idea dello Staff de "La Fumetteria" per finalizzare un progetto nato nel 2017 che punta alla valorizzazione del mondo dei fumetti e del gioco e al contempo alla valorizzazione del territorio locale con una rappresentazione culturale diversa dalle solite. È nata inoltre per soddisfare l'esigenza di una community di ogni età che, soprattutto post pandemia, è in continuo aumento e desiderosa che nella propria città ci sia una fiera che li rappresenta e li riunisca in un solo luogo. "SuperTrani" ha cercato di strizzare l'occhio alle nuove generazioni, ma si è rivolto ad un pubblico eterogeneo; a differenza di quanto comunemente si possa pensare, il mondo dei fumetti e dei giochi appassiona bambini e adulti di ogni estrazione sociale.L'evento del tutto gratuito ha offerto molti contenuti dall'alto valore culturale e artistico con la speranza che possa replicarsi per gli anni a venire.